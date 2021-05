Diocesi: Ravenna, il Servizio per tutela minori lancia il concorso “Un disegno contro la violenza”

“Un disegno contro la violenza”: è il titolo del concorso di disegni per diffondere una cultura del rispetto soprattutto verso i più piccoli. Si tratta di una delle prime iniziative pubbliche del Servizio diocesano per la tutela dei minori di Ravenna-Cervia, nato a fine 2020 sotto la guida di Annalisa Marinoni.

Il concorso è indirizzato ai bambini di quarta e quinta delle scuole elementari della città ma è aperto anche ai gruppi di catechismo e a tutti i bambini. Il bando può essere scaricato dal sito con una scheda informativa oppure anche attraverso il Qcode” nell’immagine che alleghiamo.

I disegni che saranno consegnati in Seminario entro il 15 maggio (termine di raccolta del materiale) verranno poi esposti al Mar nell’ambito di un’iniziativa pubblica sul tema il 4 giugno per presentare pubblicamente il Servizio.

“Proteggere i più piccoli non vuol dire limitarsi a prendersi cura dei bambini già vittime della violenza – si legge nella presentazione del bando – ma anche prevenire ogni atto di violenza futura sui bambini. La prevenzione primaria mira a costruire una cultura del rispetto e della condivisione, che cerca di porre il bambino al centro del processo educativo, promuovendo l’offerta di esperienze formative che attivino percorsi di crescita in collaborazione con le diverse realtà educative (famiglie, scuole, associazioni e istituzioni)”. Anche attraverso una presa di coscienza e rielaborazione personale su questi temi che può arrivare anche da un concorso come questo.

Per eventuali domande e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente ad Annalisa Marinoni, attraverso la mail.