Pastorale della salute: Molteni (neuropsichiatra infantile), “mettere al centro il bambino fragile aiuta tutti”

“La riabilitazione, i servizi per il bambino e la scuola, che non è l’ultima ruota del carro, devono essere al centro del’attenzione della società civile”. Così Massimo Molteni, neuropsichiatra infantile, durante il XXIII Congresso nazionale dell’Ufficio pastorale della Salute della Cei. La sessione del pomeriggio aveva come titolo “Dalla parte dei bambini. La riabilitazione in età evolutiva: evidenze – competenze – contesti”, curata dall’Associazione La Nostra Famiglia. “Ciascuno di noi – spiega l’esperto – in ogni contesto è diverso dall’altro. All’interno di queste biodiversità, quando si interviene, si deve farlo a fianco affinché tutti siano portati a gustare la vita attraverso una continua evoluzione”. Lo specialista ha evidenziato come specie nella scuola ci sia l’orientamento a focalizzarsi sui risultati. “Essere dalla parte dei bambini è un modo per essere dalla nostra parte. Attraverso momenti di relazione possiamo gustare la vita per rimettere al centro il bambino e in particolare quelli più fragili all’interno dei percorsi nella scuola. Se lo facciamo, aiutiamo tutti anche chi non è più bambino. Qualche piccolo cambiamento lo dobbiamo fare tutti insieme”.