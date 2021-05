Solidarietà: Alatri (Fr), il progetto “Latte sospeso” aiuta famiglie in difficoltà con neonati

Quando la creatività incontra il desiderio di farsi prossimi. È il caso del progetto del “Latte sospeso”, promosso dall’associazione culturale Il Campo di Alatri (Fr), che dall’inizio dell’anno è riuscita ad acquistare 45 scatole di latte in polvere e a seguire finora tre famiglie della zona, in situazione di difficoltà economica, per l’alimentazione dei figli neonati. “L’idea è nata da un bisogno, segnalato al locale banco alimentare, che non poteva provvedere a bisogni particolari come quello di un latte speciale per un bambino con una grave forma di allergia – racconta al Sir Marilinda Figliozzi, membro del direttivo dell’associazione Il Campo – In tempo di Covid, abbiamo coinvolto altre tre associazioni del territorio e si è creata una rete di sensibilizzazione in continua espansione, che passa anche attraverso la rete Caritas delle parrocchie e vede la collaborazione di attività economiche, dai parrucchieri a negozi di articoli per l’infanzia”. L’associazione Il Campo raccoglie i fondi – 1500 euro è la somma raggiunta finora – e si occupa dell’acquisto e della consegna alle famiglie del latte, “diverso e particolare per ogni bambino”, prosegue Figliozzi. Se i periodi in zona rossa o le norme di sicurezza per la pandemia non facilitano l’impegno dei volontari, il progetto apre possibilità di sostegno anche per il futuro. “È bello per noi ricevere le foto dei bambini: vorremmo aiutarli anche quando avranno bisogno degli omogeneizzati. Inoltre, molti ci contattano per donare indumenti e altri beni per bambini, che ci stiamo attrezzando per raccogliere e distribuire”, conclude Figliozzi. Per contribuire: associazioneilcampo.alatri@gmail.com, 3384901414.