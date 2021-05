Università: Lumsa, oggi e domani convegno “Fare impresa in Italia” su “Trasformazione digitale e sostenibilità”

“Trasformazione digitale e sostenibilità” come strumenti della ripresa economica nell’Italia del post pandemia. Questi i temi al centro della quinta edizione di “Fare impresa in Italia 2021”, il convegno organizzato dall’Università Lumsa e dall’Associazione Alumni per oggi e domani, 6 e 7 maggio.

L’evento è articolato in tre sessioni e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Lumsa in modalità aperta a tutti.

“Fare impresa”, ricorda una nota, “costituisce un importante tassello nella costruzione del percorso che la Lumsa di Roma porta avanti da anni per creare una rete di professionisti e imprese – da quelle storiche del made in Italy alle startup – in costante dialogo con gli studenti nel loro ruolo di figure professionali di domani”.

Tra le realtà che interverranno ci sono: Rai Cinema con Carlo Rodomonti; Var Group con Francesca Moriani; Barilla con Leonardo Mirone; Fondazione Buon Lavoro con Michele Alessi; Enel X con Matteo Concas; ed Enel Group con Ernesto Ciorra, che terrà il keyonote speech di chiusura.

Tra gli speaker, inoltre, startupper come Arianna Arienzo (Voicemed), Valerio Rossi (Monugram), Danila De Stefano (Unobravo); Jacopo Gambuti (Daje) e Cristiano Scarapucci (Schoolr); la fashion designer Flavia La Rocca; imprenditori come Adriano Finestauri (Finest); l’investor Paola Bonomo; Francesca Carlesi (Molofinance), Donato Vadruccio (PayDo) e Mattia Ciprian (molofinance) dal mondo fintech e Mariangela Lancellotta dall’agritech.