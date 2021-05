Regno Unito: sui giornali il voto locale e le navi della Marina britannica contro i pescherecci francesi

Sono le due navi da guerra della Marina britannica, inviate dal premier britannico Boris Johnson sul canale della Manica, vicino all’isola di Jersey, ad aprire le prime pagine dei giornali britannici e i siti questa mattina. Nel “super giovedì” nel quale si svolgono le elezioni locali, le figure dei leader dei partiti affiancano le notizie sull’ultimo scontro tra i pescatori francesi e il governo britannico. L’amministrazione di Jersey, approfittando della Brexit, ha deciso di rendere più difficile la vita per i pescherecci francesi e questi ultimi ora minacciano di bloccare il porto principale dell’isola. Secondo il sito del progressista “Guardian”, che inserisce il laburista Keir Starmer subito sotto la notizia delle due navi da guerra, le prossime 48 ore saranno cruciali per il leader dell’opposizione. Se perderà il seggio della cittadina di Hartlepool, controllata dai laburisti da sempre, in molti chiederanno le sue dimissioni dicendo che la sua strategia per contrastare il premier Boris Johnson non sta funzionando. Il sito della “Bbc” cita le ultime frasi della campagna elettorale dei due leader. “Queste elezioni saranno una battaglia molto dura”, ha detto il primo ministro. “Il nostro partito ha una montagna da scalare se vuole tornare al potere”, gli ha fatto eco il leader dell’opposizione laburista.