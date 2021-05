Architettura: Fondazione Frate Sole, Premio europeo di architettura sacra

Un’occasione di confronto internazionale per i laureati provenienti dalle università europee, architetti o ingegneri, che abbiano conseguito laurea, dottorato o master con progetti di chiese di culto cristiano: nel 2005 è stato così istituito il Premio Europeo di Architettura Sacra per tesi di laurea, con cadenza biennale. Lo organizza la Fondazione Frate Sole nel desiderio di promuovere la ricerca nel campo dell’architettura sacra fin dal periodo formativo universitario. Con questi obiettivi il Premio Europeo di Architettura Sacra è arrivato nel 2021 alla sua nona edizione; nelle otto precedenti ha ricevuto quasi 300 partecipazioni da Facoltà di Architettura europee presenti in 17 nazioni.

La Fondazione Frate Sole ha voluto accentuare ulteriormente la sua attenzione ai giovani progettisti, aggiungendo al premio in denaro di 1.000 euro una borsa di studio che verrà utilizzata per uno stage presso lo studio Meck Architekten. La partecipazione avviene compilando il form al link: https://europeanprize.fondazionefratesole.org/. La giornata di premiazione avverrà a Pavia a ottobre 2021.