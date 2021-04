Assegno unico: Gambino (Scienza & Vita), “finalmente misure sociali armoniche con la realtà e il valore che la Costituzione assegna alla famiglia”

foto SIR/Marco Calvarese

“È forse la prima volta in settantacinque anni di storia repubblicana, che viene varata anche in Italia una misura di sostegno reale alle famiglie e alla natalità, che si radica sul valore che la Carta costituzionale assegna alla famiglia come ‘società naturale’ che – con i figli che genera – rappresenta un fattore di sviluppo e di ricchezza reale, come del resto già sanno tutti i Paesi europei che hanno da tempo adottato misure identiche”. Lo afferma, in una nota, Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita e prorettore vicario dell’Università europea di Roma. “Non si può tacere anche del fatto che così la politica torna davvero a essere ‘popolare’ nel senso di sintonia con gli interessi e i bisogni degli Italiani: un plauso dunque – conclude Gambino – al Governo Draghi, ai partiti che lo sostengono, all’opposizione che ha votato a favore e, soprattutto, all’instancabile impegno del Forum delle associazioni familiari, a cominciare dal suo indomito presidente Gigi De Palo”.