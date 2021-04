Venerdì Santo: mons. Tisi (Trento), “nella pandemia si rinnova il miracolo del Golgota grazie all’amore di molti uomini e donne”

“Il volto sfigurato di Gesù riscrive i canoni della bellezza, offrendoci l’amore come sua unità di misura. Nel volto sfregiato di Gesù ad attirare non è la sofferenza, ma un Dio che ‘mi ama da morire’. La seduzione sta nella disarmante semplicità di un amore vestito di gratuità e perdono, che l’evangelista Giovanni non esita a definire ‘gloria’”. Lo ha detto l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, nell’omelia della celebrazione della Passione e morte del Signore presieduta questo pomeriggio in cattedrale. Con lui ha concelebrato anche l’arcivescovo emerito Luigi Bressan.

“Noi commentiamo solitamente la morte delle persone dicendo: ‘È arrivato alla fine, ha terminato i suoi giorni’ – ha osservato il presule –. Ma ben diverso è parlare della morte come compimento. Lasciamoci accompagnare dal centurione romano. Egli, abituato a frequentare gli occhi dei morenti, scorge nello sguardo di Gesù dei tratti assolutamente inediti, che lo portano ad affermare: ‘Davvero quest’uomo era Figlio di Dio’. (Mc 15, 39) Il centurione vede un amore assolutamente innovativo: gratuito, libero totalmente da se stesso, scevro da qualsiasi domanda di contraccambio, senza imporre alcuna ipoteca”. “Questo amore – ha sottolineato l’arcivescovo – vince la morte, l’ultima parola spetta alla vita, non alle lacrime, né al sepolcro”. Di qui la conclusione: “La buona notizia per tutti noi, in questo lungo anno di pandemia, è che il miracolo del Golgota ha continuato a ripetersi: tanti uomini e donne hanno reagito alla morte con un di più di amore, di dono, di tenerezza. Questa è la vera bellezza che salva il mondo”.

Domani, Sabato Santo e giorno in cui ricorrono i cinque anni dall’inizio del suo servizio episcopale alla guida della Chiesa di Trento (3 aprile 2016) – mons. Tisi presiederà la Veglia pasquale, anticipata in duomo alle 19.30 (diretta Telepace Trento e in streaming sui portali diocesani).