Coronavirus Covid-19: Pinerolo, morto don Marco Silvestrini, parroco di Campiglione Fenile

È mancato questa mattina, all’età di 75 anni, a causa di un arresto cardiaco, don Marco Silvestrini, parroco di Campiglione Fenile. Ne ha dato notizia la diocesi di Pinerolo ricordando che il sacerdote era stato ricoverato all’ospedale di Tortona a causa delle complicazioni del Covid-19 cui era risultato positivo domenica 14 marzo. “Dopo un paio di settimane di degenza ed un apparente miglioramento, negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate, facendo presagire il peggio”, si legge in una nota. Venerdì 19 marzo il vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero, aveva organizzato un momento di preghiera on line per don Silvestrini, “seguito da più di 500 fedeli che hanno così dimostrato il proprio affetto verso un parroco amato da tutti. Anche ieri, durante la Messa del Crisma, il vescovo ha invitato i presenti a pregare per lui”.

Nato a Roma il 14 ottobre del 1946, Silvestrini dall’agosto del 2005 era coniugato rimasto vedovo per la morte della moglie Anna Maria Marionni. Padre di Arianna, come membro del Cammino Neocatecumenale è stato alunno del seminario missionario diocesano “Redemptoris Mater” di Pinerolo conseguendo il baccalaureato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana nel 2012. Ammesso tra i candidati agli Ordini Sacri nel 2011, diacono nel 2012, è stato ordinato presbitero a Pinerolo, da mons. Pier Giorgio Debernardi, il 3 maggio 2013. Dal 27 maggio dello stesso anno prese il via il ministero sacerdotale a Campiglione Fenile. Insieme a mons. Debernardi e a “Vita Diocesana pienrolese” aveva dato vita alla onlus “Acqua nel Sahel“, di cui era punto di riferimento nella diocesi di Pinerolo.