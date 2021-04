Papa Francesco: iniziata Via Crucis sul sagrato di San Pietro

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Per la seconda volta, a causa della pandemia di Coronavirus, la Via Crucis si svolge sul sagrato della basilica di San Pietro e non al Colosseo. A presiedere il tradizionale rito del Venerdì Santo – appena iniziato e trasmesso in mondovisione – è Papa Francesco, che poche ore prima ha presieduto anche la celebrazione della Passione del Signore, con l’adorazione della Croce, davanti alla quale si è prostrato in basilica. I testi delle meditazioni e delle preghiere proposte quest’anno per le stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo sono affidati al Gruppo Scout Agesci “Foligno I” (Umbria) e alla parrocchia romana Santi Martiri di Uganda. Le immagini che accompagnano le diverse Stazioni sono disegni realizzati da bambini e ragazzi della Casa Famiglia “Mater Divini Amoris” e della Casa Famiglia “Tetto Casal Fattoria”.