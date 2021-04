Autismo: Iss, online il sito rinnovato dell’Osservatorio nazionale. A breve mappatura servizi per diagnosi e presa in carico

Offrire ai cittadini una mappa semplice e accessibile di tutti i servizi, garantire ai professionisti la consultazione delle Linee guida e delle informazioni scientifiche, condividere i percorsi per il riconoscimento precoce e i trattamenti. Sono queste le novità del portale istituzionale dell’Osservatorio nazionale autismo (OssNA) dell’Istituto superiore di sanità (Iss), presentato oggi in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

A partire dal 6 aprile l’Iss avvierà la mappatura dei servizi nazionali dedicati alla diagnosi e presa in carico delle persone nello spettro autistico in tutte le età della vita. Il sito, spiega un comunicato, “vuole garantire a tutti i cittadini la consultazione di informazioni verificate dal punto di vista scientifico e consentire ai professionisti della rete sanitaria, sociale ed educativa di accedere a programmi formativi dedicati e condivisi con tutti gli enti coinvolti nel percorso di riconoscimento precoce, diagnosi e intervento delle persone nello spettro autistico”. Le famiglie potranno consultare e scaricare materiale informativo che i ricercatori dell’Iss stanno elaborando in collaborazione con le principali associazioni dei genitori, scientifiche nazionali ed internazionali, e con l’Oms. L’Osservatorio fa parte delle azioni che l’Iss e le Regioni, coordinate dal ministero della Salute, stanno portando avanti per promuovere interventi di sensibilizzazione, garantire percorsi clinico-diagnostici uniformi in tutto il territorio italiano e favorire l’accesso ad informazioni basate sull’evidenza scientifica.