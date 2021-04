“A Sua Immagine”: oggi puntata speciale sul Venerdì Santo. A Pasqua nel monastero dei Santi Quattro Coronati a Roma

Anche quest’anno, “A Sua Immagine” va in onda il Venerdì Santo, dalle 14.45, su Rai Uno, con una puntata speciale, condotta da Lorena Bianchetti. Il tema scelto in questa circostanza è una celebre frase attribuita dai Vangeli a Gesù stesso, mentre era sulla croce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Ne parleranno il card. Gianfranco Ravasi, teologo e biblista, e Maria Rita Parsi, psicoterapeuta. Ma tutto il programma sarà scandito dalle storie personali di chi ha vissuto l’abbandono, la disperazione, il silenzio, l’assenza, ma anche l’amore e la speranza: i sentimenti e le emozioni che Gesù ha provato anche negli ultimi momenti della Sua esistenza terrena. Le parole di Papa Francesco e alcuni collegamenti completeranno la trasmissione.

Domani, dalle 15.45, il consueto appuntamento con “A sua immagine – Insieme a Papa Francesco”: in studio con Lorena Bianchetti, la giornalista Giovanna Botteri e Cinzia Desiati, la mamma che a luglio ha scritto una lettera al Papa nella quale descriveva chi fosse suo figlio e quanto la sua morte avesse stravolto la sua famiglia, mentre sarà in collegamento la teologa Anna Pia Viola. A seguire “Le ragioni della speranza” con fra Daniele Randazzo, che commenterà il Vangelo della Pasqua dal santuario di Fonte Colombo, dove san Francesco d’Assisi scrisse la Regola.

Infine, domenica 4 aprile, dalle 9.40, giorno in cui si festeggia la Pasqua, le telecamere di “A Sua Immagine” entreranno nel monastero agostiniano dei Santi Quattro Coronati, al Celio, nel cuore di Roma. Qui vivono in clausura le monache che si ispirano alla regola di sant’Agostino. Lorena Bianchetti dialogherà con loro, presentando le loro storie. Insieme rifletteranno su cosa si può imparare dalla loro esperienza di silenzio e preghiera e sul senso profondo della Pasqua.