Coronavirus Covid-19: mons. Marcianò (Omi) in visita al presidio vaccinale della Cecchignola. “Un centro di Resurrezione”

Mons. Marcianò

“Un centro pasquale, un centro di risurrezione, dove la morte viene sconfitta”. Così l’arcivescovo ordinario militare per l’Italia (Omi), mons. Santo Marcianò, ha definito il presidio vaccinale della Difesa di Roma-Cecchignola, durante una visita effettuata ieri. Secondo quanto riportato dall’Esercito Italiano, mons. Marcianò è stato accolto dal responsabile del presidio vaccinale, col. Giuseppe Gaetani, e dal responsabile medico, col. Domenico Carbone. Qui l’arcivescovo ha effettuato una breve visita della struttura e presenziato alle attività di vaccinazione, “complimentandosi per l’eccellente organizzazione e il brillante lavoro svolto dal personale militare operativo e sanitario”.

Successivamente, l’ordinario militare ha indirizzato un messaggio augurale per le imminenti festività pasquali al personale militare in servizio e ai cittadini presenti per la somministrazione del vaccino. Nella circostanza, l’ordinario militare ha voluto rimarcare il “delicato momento che il Paese sta vivendo a causa della pandemia” definendo il presidio vaccinale della Difesa “un centro pasquale, un centro di risurrezione, dove la morte viene sconfitta”.