Pasqua: su Telepace un ponte musicale dal Battistero del Duomo di Novara all’Argentina

Nel giorno di Pasqua il Teatro Coccia di Novara si collega all’Argentina in un ponte ideale che unisce tutto il mondo, attraverso un momento musicale composto da Federico Longo, intitolata “From silence to silence”: l’esecuzione sarà mandata in onda su Telepace il giorno di Pasqua, subito dopo l’Urbi et Orbi di Papa Francesco, intorno alle 12.30, anche in diretta streaming. Dal Battistero del Duomo di Novara alla Iglesia Mater admirabilis di Buenos Aires il suono del violoncello della giovane musicista novarese Christiana Coppola si unisce alle voci del Prometheus ensemble. Alle 16, ore italiane, sarà trasmessa sul canale YouTube del Teatro Coccia e su A-Novara e in contemporaneamente sui canali YouTube dei partner argentini. “Otto anni fa (13 marzo 2013) – spiega il compositore Federico Longo – appena eletto, Papa Francesco, chiese alla piazza gremita di praticare il silenzio per unirsi in preghiera. Da sempre il silenzio infatti, è una pratica fondamentale per colui che vuole entrare in contatto con la propria dimensione spirituale”. “Quando Federico Longo mi ha parlato di questo progetto – commenta il direttore del Teatro Coccia, Corinne Baroni – per me è stato un vero dono. Poter collegare il teatro e la città di Novara a un altro continente, così distante da abbracciare l’intero pianeta. È stato per me poter vedere realizzarsi ciò che da sempre ha rappresentato la musica: un linguaggio universale pronto a superare ogni barriera. Siamo davvero felici della possibilità offerta di andare in onda dopo l’Urbi et Orbi di Papa Francesco, collegandoci così in qualche modo anche alla terra natale del Santo Padre. La Pasqua è uno dei momenti di maggiore riflessione e quest’anno, come lo scorso, ma forse di più, l’importanza del raccoglimento, della fiducia, della famiglia o anche della solitudine sono diventati imprescindibili”. L’iniziativa è supportata anche dall’Associazione statunitense Wae (World artistic experiences).