Polonia: staffetta di preghiera per il perdono reciproco nel 40° anniversario dell’attentato a Papa Wojtyla

In memoria di Giovanni Paolo II, l’arcivescovo di Cracovia Marek Jędraszewski, insieme al card. Stanisław Dziwisz, già segretario particolare del Papa polacco, inaugurerà stasera una speciale “staffetta di preghiera” per “imparare a perdonare gli altri e se stessi”. L’iniziativa, promossa in occasione del 40° anniversario dell’attentato al pontefice da parte di Ali Agca al quale Giovanni Paolo II aveva saputo perdonare il gesto incontrandolo nella prigione romana di Rebibbia, durerà fino al 17 giugno prossimo. Nel corso delle 77 serate, i fedeli aderenti al progetto potranno riunirsi pregando insieme il rosario. Ogni celebrazione sarà introdotta dalla lettura di uno degli appelli di Wojtyla alla pace e alla riconciliazione e, a partire dal 13 maggio, giorno dell’attentato, dalla lettura dei messaggi pervenuti in Vaticano in segno di solidarietà con il Papa. Mons. Jędraszewski, annunciando la preghiera trasmessa ogni sera alle 21.30 in diretta dalla Torre di Fatima presso il santuario dedicato al santo pontefice, ha auspicato che i partecipanti a quel progetto “possano più facilmente aprire i loro cuori all’amore capace di perdonare”.