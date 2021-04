Coronavirus Covid-19: Siracusa, domani saranno vaccinate nei locali parrocchiali 221 persone

Sono un centinaio le persone a Siracusa città, e 221 in tutta la diocesi, che hanno aderito alla campagna vaccinale frutto dell’intesa tra la Conferenza episcopale siciliana e l’assessorato regionale della Salute. Le parrocchie siciliane hanno messo a disposizione i propri locali per la somministrazione di vaccini anti Covid domani. Il target di riferimento è quello dei cittadini di età compresa fra i 69 ed i 79 anni. In ogni centro sarà presente un medico, un infermiere e un amministrativo per la compilazione dei moduli.

A Siracusa, in particolare nella chiesa di San Filippo Apostolo, in piazza San Filippo, in Ortigia, saranno effettuate 20 vaccinazioni; mentre nella parrocchia San Metodio, in piazza San Metodio, saranno effettuate le restanti 73 vaccinazioni (che comprendono oltre alla chiesa di San Metodio anche le prenotazioni effettuate nella parrocchia Madre di Dio e nella parrocchia Sacra Famiglia). In provincia invece ad Augusta, nella parrocchia San Giuseppe Innografo (contrada Monte Tauro) saranno effettuate 28 vaccinazioni; a Buccheri, nella parrocchia Sant’Ambrogio Vescovo (piazza Matrice) ne saranno somministrati 17 vaccini; a Francofonte, parrocchia San Francesco d’Assisi (via Gramsci), 30; a Lentini, parrocchia Santa Maria La Cava e Sant’Alfio – chiesa madre (piazza Duomo), 42; a Melilli, parrocchia San Nicolò Vescovo – chiesa madre (via Madrice) le vaccinazioni saranno 4; infine, a Solarino, nella parrocchia San Paolo Apostolo – chiesa madre (via Roma, 60), saranno 7 le persone che saranno vaccinate.