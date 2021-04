Papa Francesco: iniziata celebrazione della Passione del Signore, stasera la Via Crucis sul sagrato

È iniziata con qualche minuto di anticipo nella basilica di San Pietro la celebrazione del Signore, presieduta da Papa Francesco nella basilica di San Pietro. Dopo Dopo la processione iniziale, il Papa compie la prostrazione sotto i gradini del presbiterio. Il triplice svelamento della Croce precede l’atto di adorazione. Dopo aver adorato la Croce, il Santo Padre la presenta all’adorazione silenziosa dell’assemblea. Durante la Liturgia della Parola viene letto il racconto della Passione secondo Giovanni, quindi il card. Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontifica, tiene l’omelia. Il secondo appuntamento del Venerdì Santo, trasmesso come tutti i riti del triduo pasquale, sarà quello della Via Crucis, che per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia di Coronavirus ancora in corso, si terrà sul sagrato della basilica di San Pietro, invece che al Colosseo, alle ore 21.