Autismo: Bianchi (min. Istruzione), “non può esserci una società giusta senza una scuola inclusiva”

La Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo “assume un significato particolare quest’anno: l’emergenza sanitaria in corso ci ha dimostrato come garantire i diritti di tutte le cittadine e di tutti i cittadini sia fondamentale per il benessere della collettività”. Lo ha detto oggi il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Secondo il ministro “non può esserci una società giusta senza una scuola inclusiva. Il nostro Paese ha una legislazione avanzata da questo punto di vista, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare il nostro sistema di istruzione e offrire una formazione di qualità a ogni studentessa e a ogni studente, non lasciando indietro nessuno”. “Il 2 aprile da anni ormai è un momento di approfondimento, di conoscenza, di scambio di esperienze. Il nostro impegno, però, è costante: le nostre scuole – il monito conclusivo – devono continuare a essere il luogo dell’accoglienza”.