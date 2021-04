Solidarietà: Esercito italiano, la Scuola sottufficiali dona 7 quintali di aiuti alla Caritas di Viterbo

(foto Esercito Italiano)

La Scuola sottufficiali dell’Esercito italiano ha organizzato negli scorsi giorni una colletta volontaria di generi di prima necessità che sono stati poi devoluti alla Caritas diocesana di Viterbo. L’iniziativa promossa dal generale Stefano Scanu, Comandante della Scuola sottufficiali, ha permesso di raccogliere circa 7 quintali di materiale tra alimenti, prodotti per l’infanzia e articoli per l’igiene personale, che verranno distribuiti in 70 centri di raccolta che operano a favore di famiglie bisognose residenti nella Tuscia. Il personale della Scuola ha voluto prodigarsi a sostegno della comunità locale a dimostrazione del forte legame e dello spirito di attaccamento che lega l’Istituto alla città di Viterbo, si legge sul sito dell’Esercito italiano, dove viene riportato anche il ringraziamento espresso da Luca Zoncheddu, direttore della Caritas di Viterbo, per un contributo che permetterà di aiutare concretamente tante persone in un momento di particolare difficoltà.