Coronavirus Covid-19: Acireale, i locali di 4 parrocchie ospiteranno le vaccinazioni

Saranno quattro le parrocchie della diocesi di Acireale che domani, sabato 3 aprile, ospiteranno nei propri locali la vaccinazione, in seguito all’accordo tra l’assessorato regionale alla Salute e la Conferenza episcopale siciliana.

Si tratta del Centro della gioventù “Maria SS. della Catena”, in via A. Moro 54, ad Aci Catena, della parrocchia Madonna della Fiducia, in via Wagner, 67, ad Acireale, della parrocchia Ss. Apostoli di Riposto, in via Piersanti Mattarella, 47, e della parrocchia Maria Ss. Immacolata, in piazza Botteghelle, a Fiumefreddo. In totale si sottoporranno alla vaccinazione anti-Covid circa 300 persone, nella fascia di età compresa tra i 69 ed i 79 anni.