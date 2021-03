Vaccino AstraZeneca: Ema, “sicuro ed efficace. Non associato ad aumento trombosi. Benefici superiori a rischi ma approfondiremo ancora”

Il vaccino AstraZeneca è “sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi e si escludono relazioni tra casi di trombosi” e somministrazione dei sieri. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso questo pomeriggio dall’Ema. “Il Comitato per la sicurezza dell’Agenzia europea dei farmaci ha concluso nella riunione straordinaria di oggi la revisione preliminare sulla scorta delle segnalazioni di eventi tromboembolici in persone vaccinate con il vaccino Covid-19 AstraZeneca”, prosegue il comunicato, e ha confermato che “i benefici del vaccino nel combattere la minaccia ancora diffusa del Covid-19 (che a sua volta provoca problemi di coagulazione e può essere fatale) continuano a superare il rischio di effetti collaterali; il vaccino non è associato ad un aumento del rischio complessivo di coaguli di sangue (eventi tromboembolici) in coloro che lo ricevono; non ci sono prove di un problema relativo a lotti specifici del vaccino o a particolari siti di produzione”. Tuttavia Ema non esclude che il vaccino possa essere associato a casi molto rari di coaguli di sangue associati a trombocitopenia, cioè bassi livelli di piastrine (elementi nel sangue che lo aiutano a coagulare) con o senza sanguinamento, inclusi rari casi di coaguli nei vasi che drenano il sangue dal cervello (Cvst)”. Per l’agenzia europea, “il nesso causale vaccino-eventi tromboembolici non è dimostrato ma merita ulteriori analisi”.