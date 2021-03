Minori migranti: intesa tra Unicef e ministero dell’Interno per monitorare qualità dell’accoglienza

Il capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Michele di Bari e il direttore regionale, coordinatore speciale per la crisi migranti e rifugiati in Europa del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, Afshan Khan, in videoconferenza dai rispettivi uffici, hanno sottoscritto, oggi, una dichiarazione di intenti con la quale l’Unicef si impegna a collaborare con il ministero dell’Interno, a titolo gratuito, per diciotto mesi. L’accordo prevede il monitoraggio delle modalità e della qualità dell’accoglienza dei bambini e degli adolescenti migranti, analogamente a quanto già avvenuto con la dichiarazione d’intenti sottoscritta il 27 maggio 2016. L’intesa raggiunta si inserisce in un percorso di collaborazione, avviata nel 2015, con la sottoscrizione di un protocollo per l’individuazione di strategie finalizzate ad una piena tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati (Msna) tramite la promozione di iniziative a livello locale e nazionale.