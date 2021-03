Anno Famiglia Amoris Laetitia: Alba, in diocesi al via con la messa presieduta dal vescovo domani in duomo

Venerdì 19 marzo, alle 18, il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, presiederà la messa in cattedrale in occasione della solennità di san Giuseppe. Con questa celebrazione la diocesi darà inizio all’Anno della famiglia Amoris Laetitia, voluto da Papa Francesco nel quinto anniversario dell’esortazione apostolica da lui scritta sul tema della famiglia. L’Anno culminerà con il decimo Incontro mondiale delle famiglie previsto il 26 giugno 2022. Nel frattempo sarà l’Ufficio famiglia diocesano a promuovere con delle apposite iniziative la conoscenza dell’esortazione papale Amoris Laetitia.

“Il Papa ha voluto che l’Anno della famiglia iniziasse nella solennità di san Giuseppe, sposo della Vergine Maria, perché quest’anno cade il 150° anniversario della proclamazione del santo a patrono della Chiesa universale voluta da Papa Pio IX, ricorrenza per la quale Francesco ha pubblicato la lettera Patris corde (Con cuore di padre) per invitare a riflettere sulla figura del santo padre putativo di Gesù”, ricorda una nota della diocesi di Alba.

Si potrà assistere alla celebrazione dal duomo di Alba anche da casa, perché sarà trasmessa in streaming all’indirizzo streaming.mariatv.it/parrocchiaduomoalba.