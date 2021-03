Tv2000, in occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, si unisce al dolore di chi resta nel ricordo dei morti di questa pandemia. “L’emittente della Cei per tutto il giorno accompagna la programmazione con un logo speciale. Un piccolo segno di vicinanza in un tempo difficile per l’Italia e il mondo intero”, si legge in una nota di Tv2000.