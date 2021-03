Giornata memoria vittime Covid-19: Fico, “il nostro Paese non dimenticherà mai le immagini dei camion dell’esercito a Bergamo”

“Ci sono immagini che il nostro Paese non dimenticherà mai e che lo hanno segnato profondamente. Come quelle del 18 marzo dello scorso anno: i camion dell’esercito che a Bergamo trasportavano le bare dei morti verso i luoghi di sepoltura. Una dolorosa sequenza che restituiva in tutta la sua drammaticità la gravità dell’emergenza sanitaria”. Lo ha affermato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un videomessaggio in occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. “Oltre centomila persone – ricorda la terza carica dello Stato – hanno perso la vita in Italia a causa del virus. Dietro questo numero ci sono le storie di intere famiglie devastate dal dolore per la perdita dei propri affetti, a cui va il nostro pensiero. Ai familiari delle vittime voglio esprimere la più profonda vicinanza e rivolgere un affettuoso abbraccio”.