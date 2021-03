Anno Famiglia Amoris Laetitia: Gambino, 10 video con la partecipazione del Papa e le famiglie da tutto il mondo come “testimonial”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e le nostre strutture ecclesiali sono adatti alla vita concreta delle famiglie?”. A chiederselo è stata Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, durante la conferenza stampa di presentazione dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia, trasmessa in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede. “Se pensiamo alle famiglie che vivono in grandi città e che devono tenere insieme gli impegni lavorativi dei coniugi e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, cose tutte che comportano continui trasferimenti da una parte all’altra della città – e spesso senza molti aiuti da parte di parenti prossimi – ci renderemo conto che per molte famiglie è quasi impossibile partecipare agli eventi parrocchiali o diocesani se questi non si adattano alle concrete possibilità delle famiglie”, l’analisi della relatrice, secondo la quale “dobbiamo riconoscere che molte strutture ecclesiali, forse senza esserne pienamente consapevoli, sono piuttosto orientate agli anziani o ai single”. “Tutti gli agenti pastorali, perciò, dovrebbero tenere maggiormente in considerazione le famiglie, andare loro incontro, trovare modi nuovi, tempi nuovi e spazi nuovi per stabilire con loro un dialogo e prendersi cura di loro”, l’appello di Gambino, che ha reso noto come il suo Dicastero “si farà parte solerte per diffondere alcuni strumenti pastorali per le famiglie, le parrocchie e le diocesi, per aiutare e sostenere il lavoro a volte molto faticoso delle Chiese locali”. Tra questi, dieci video sull’Amoris Laetitia, a cui parteciperà Papa Francesco con alcune famiglie “testimonial” da tutto il mondo, che “insieme al Papa racconteranno come vivono quegli aspetti della vita familiare di cui parla il Papa in Amoris Laetitia.