Diocesi: Messina, domani messa dell’arcivescovo Accolla con i lavoratori

È in programma per domani, venerdì 19 marzo, alle 18, l’annuale celebrazione diocesana con i lavoratori nella parrocchia di Santa Caterina in Messina, in occasione della solennità di San Giuseppe. A presiederla sarà l’arcivescovo diocesano, mons. Giovanni Accolla.

Nel corso della celebrazione, promossa dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela e animata dall’Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid), si pregherà – particolarmente in questo anno così difficile per i lavoratori a motivo della pandemia – soprattutto per quanti offrono con generosità il loro servizio alla collettività e per quanti hanno perso il lavoro.