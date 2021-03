Papa Francesco: messaggio per Fiaccola benedettina giunta oggi a Bergamo, “gesto evocativo di un rinnovato desiderio di rinascita”

“Vivo compiacimento” è stato espresso da Papa Francesco per l’iniziativa della Fiaccola benedettina che oggi pomeriggio è arrivata a Bergamo, dove è stata accolta nell’ospedale Giovanni XXIII, uno dei luoghi simbolo della lotta contro il Covid-19. “Un gesto significativo” scrive il Papa in un messaggio che è stato letto durante la cerimonia di accoglienza alla presenza delle autorità locali e regionali e dei sindaci delle tre città benedettine, promotrici dell’iniziativa, Norcia, Subiaco e Cassino. Da Papa Francesco anche l’auspicio che “il significativo gesto, quest’anno simbolicamente evocativo di un rinnovato desiderio di rinascita, incoraggi tutti a camminare sui sentieri della santità tracciati da san Benedetto e da quanti a lui si sono ispirati, andando incontro a Cristo con gioia”. La lettera si chiude con la benedizione apostolica a tutti gli operatori sanitari dei due nosocomi, alla città di Bergamo, con un pensiero a quanti hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Subito dopo la lettura è stata accesa la Fiaccola benedettina che resterà nella cappella del nosocomio per tutta la durata delle celebrazioni, che culmineranno nelle città benedettine il prossimo 21 marzo. La visita della delegazione delle tre città benedettine all’ospedale Giovanni XXIII fa seguito a quella di ieri allo Spallanzani di Roma. Questa mattina è stato il presidente Draghi a visitare il nosocomio orobico.