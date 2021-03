Pedopornografia: Meter, nel 2020 attivato servizio di ascolto psicologico anche per fragilità legate al Covid-19

ll Centro di ascolto e prima accoglienza dell’associazione Meter ha accolto negli ultimi 18 anni 10.323 telefonate e 1.832 consulenze presso la sede nazionale. Nel 2020 il Centro ha accolto 111 richieste di aiuto. Coloro che si sono rivolti a Meter per essere ascoltati e orientati provengono principalmente dal territorio siciliano (80), ma anche da Lazio, Lombardia e Piemonte. È quanto emerge dal report 2020 presentato oggi. Le problematiche affrontate nel 2020 riguardano prevalentemente disturbi del comportamento (1), le relazioni familiari disfunzionali (13) e abuso sessuale (9 ) che insieme agli abusi avvenuti nel passato e ai sospetti di abuso, rappresenta una larga parte delle richieste pervenute e, di conseguenza, del sostegno offerto. Molti casi affrontano problematiche legate al mondo di Internet, dalla pedopornografia all’adescamento online, dal sexting al cyberbullismo e ad altri pericoli della rete.

Nel 2020 si registrano anche alcuni casi di disturbi psicologici riferibili alla pandemia da Covid-19. Meter ha attivato un servizio di ascolto psicologico telefonico o attraverso l’utilizzo dei social per fornire sostegno alle fragilità delle famiglie e dei loro bambini e per contenere e gestire la pandemic fatigue.

Sono invece state 284 le chiamate pervenute al numero verde e al numero istituzionale da diverse regioni italiane. Gran parte relative a consulenze psicologiche (76) e spirituali (63).