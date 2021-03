Papa Francesco: autorizza i decreti per sette nuovi santi e beati, tra cui tre suore italiane morte in Congo

foto SIR/Marco Calvarese

Ci sono anche tre suore italiane morte in Congo tra i sette nuovi santi e beati che verranno presto proclamati. Ieri, infatti – riferisce la Sala Stampa della Santa Sede – Francesco ha ricevuto in udienza il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, e ha autorizzato la citata Congregazione a promulgare i decreti riguardanti: le virtù eroiche del Servo di Dio Mercurio Maria Teresi, arcivescovo di Monreale; nato il 10 ottobre 1742 a Montemaggiore Belsito e morto a Monreale il 18 aprile 1805; le virtù eroiche del Servo di Dio Cosma Muñoz Pérez, sacerdote diocesano, fondatore della Congregazione delle Figlie del Patrocinio di Santa Maria, nato nel 1573 a Villar del Rio (Spagna) e morto a Córdoba (Spagna) il 3 dicembre 1636; le virtù eroiche del Servo di Dio Salvatore Valera Parra, sacerdote diocesano, nato il 27 febbraio 1816 a Huércal-Overa (Spagna) e ivi morto il 15 marzo 1889; le virtù eroiche del Servo di Dio Leone Veuthey, dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, nato il 3 marzo 1896 a Dorénaz (Svizzera) e morto a Roma il 7 giugno 1974; le virtù eroiche della Serva di Dio Annelvira Ossoli, della Congregazione delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo, nata il 26 agosto 1936 a Orzivecchi e morta a Kikwit (Repubblica Democratica del Congo) il 23 maggio 1995; le virtù eroiche della Serva di Dio Vitarosa Zorza, della Congregazione delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo, nata il 9 ottobre 1943 a Palosco e morta a Kikwit (Repubblica Democratica del Congo) il 28 maggio 1995; le virtù eroiche della Serva di Dio Danielangela Sorti, della Congregazione delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo; nata il 15 giugno 1947 a Bergamo e morta a Kikwit (Repubblica Democratica del Congo) l’11 maggio 1995.