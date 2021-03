San Giuseppe: mons. Renna (Cerignola), “il mondo ha bisogno della paternità per essere ‘sano'”

“San Giuseppe ci insegna il senso della paternità che è ‘cosa del cuore'”. Lo scrive mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, in una lettera indirizzata ai papà e alle famiglie in occasione della festa di San Giuseppe. “Si è parlato tanto di ‘eclissi del padre’, della ‘evaporazione della paternità’; è arrivato il momento di parlare della necessità della paternità, perché il mondo ne ha bisogno per essere ‘sano’!”, aggiunge il presule.

Nel testo, mons. Renna spiega che “se manca il padre, la famiglia è a metà”: “La donna non ha uno sposo, il figlio non ha un passato e gli sarà difficile costruire un futuro; non ha un nome. Dare un nome è mettere al mondo, inserire in una famiglia, in una storia, nell’umanità. E se anche una persona rimanesse orfana, ci sarà sempre qualcuno che chiamerebbe padre, perché ne ha semplicemente bisogno”. Quindi, gli auguri ai “papà di tutte le età”, “a quelli che sono anche nonni ed hanno una paternità che abbraccia figli, nuore, generi e nipoti”. “Auguri ai papà maturi e a quelli giovanissimi; auguri a tutti i giovani, che saranno i papà del futuro. Auguri ai papà lontani dai figli, che cercano riconciliazione e pace. E il ricordo con la preghiera va ai papà che non sono più accanto a noi, soprattutto quelli che ci hanno lasciato in questo tempo di pandemia”.

Ricordando che “Papa Francesco, in quest’anno, non ha voluto semplicemente risvegliare la nostra devozione a Giuseppe, ma ha voluto indicarlo a tutti come un punto di riferimento per il nostro ‘fare famiglia’”, il vescovo evidenzia che “essere famiglia è possibile se si creano relazioni vere di reciprocità o, meglio, se si riscoprono, perché già ci sono!”. “Ri-scoprire di ‘essere figli’ è un modo per riconoscere la paternità come un dono che ci viene fatto gratuitamente e segna la nostra vita! Ri-scoprire, all’interno della coppia, che maternità e paternità sono chiamate a coniugarsi, a ‘stringere un’alleanza’ che dice la verità dell’amore tra due sposi, e li fa camminare nella stessa direzione nell’educazione dei figli! La paternità ci riguarda tutti!”.