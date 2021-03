Carlo Casini: Toscana Oggi, a un anno dalla morte un libro racconta il pensiero e l’azione del fondatore del Movimento per la vita

Un anno fa, il 23 marzo, moriva, dopo una lunga malattia nella sua casa di Roma, Carlo Casini, fondatore del Movimento per la vita, uno dei protagonisti del cattolicesimo italiano impegnato nella società, nella cultura e nella politica. Un libro raccoglie articoli e interviste pubblicati su “Toscana Oggi” in quasi quarant’anni di attività a favore della vita e della dignità della persona.

Il libro, ricorda una nota di “Toscana oggi”, si intitola “Il pensiero e l’azione di Carlo Casini”, a cura di Marina Casini Bandini, figlia di Carlo e attuale presidente del Movimento per la vita, e Domenico Mugnaini. Raccoglie articoli, interviste e riflessioni del fondatore del Movimento per la vita pubblicate sul settimanale tra il 1979 e il 2016 (edizioni Toscana Oggi, 448 pagine, 16 euro). La presentazione venerdì 19 marzo alle 15,30 con un incontro online, visibile sul canale YouTube di Toscana Oggi e sui siti internet del Movimento per la vita e di Toscana Oggi. Insieme ai due curatori, intervengono il giornalista di Avvenire Francesco Ognibene e Angelo Passaleva, presidente del Movimento per la vita di Firenze. “Tra i tanti temi che Carlo Casini ha affrontato su Toscana Oggi in quasi quarant’anni di collaborazione, non solo la lotta all’aborto e la difesa della vita ma anche l’eutanasia, la droga, la difesa della persona, l’impegno dei cattolici in politica”, ricorda la nota. Il libro (che contiene anche un ricordo di Carlo Casini a firma del card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze) sarà disponibile a partire dal 25 marzo; può essere richiesto scrivendo ad abbonamenti@toscanaoggi.it.