Commissione Ue: nasce il Consiglio europeo per l’innovazione. Von der Leyen, imparare “a fare i soldi con la scienza”

Ursula von der Leyen interviene all'inaugurazione di Eic (Foto SIR/European Commission)

“Il Consiglio europeo per l’innovazione è l’iniziativa più ambiziosa europea per sostenere le scoperte di cui l’Europa ha bisogno per riprendersi dalla crisi economica e accelerare la transizione verso un’economia verde e digitale”, ha aggiunto la commissaria Gabriel nel presentare il nuovo Eic. Il progetto intende sostenere anche l’imprenditorialità e la leadership femminile oltre a iniziative per l’innovazione sociale e idee innovative in città di piccole dimensioni (tra i 50mila e i 250mila abitanti) con dei premi dedicati a persone e realtà che si siano distinte in questi campi. All’evento di presentazione di Eic è intervenuta anche la presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, che ha dichiarato: “in Europa siamo forti nella scienza e nei finanziamenti ad essa, abbiamo uno dei programmi più grandi, Horizon Europe, ma c’è un paradosso: non riusciamo poi a fare soldi con la scienza, e il Consiglio europeo per l’innovazione ci aiuterà a risolvere questo paradosso”.