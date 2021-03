Lavoro: Inps, nel periodo di emergenza sanitaria autorizzate oltre 4,4 miliardi di ore di cassa integrazione. A febbraio il 97% ha causale Covid-19

Dal 1° aprile 2020 al 28 febbraio 2021 il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni (Cig) autorizzate per l’emergenza sanitaria, è pari a 4.396,2 milioni, di cui 1.980,3 di Cig ordinaria, 1.501,7 per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 914,2 di Cig in deroga. Lo comunica oggi l’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) aggiungendo che “nel mese di febbraio 2021 sono state autorizzate 173,3 milioni di ore di integrazione salariale. Il 97% delle ore di Cig ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale ‘emergenza sanitaria Covid-19’”.

Stando ai dati diffusi, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a febbraio 2021 sono state 26,2 milioni, quasi interamente riferite all’emergenza sanitaria, con una variazione congiunturale pari a -55,2% rispetto al mese di gennaio, durante il quale erano state autorizzate 58,6 milioni di ore. A febbraio 2020 le ore autorizzate sono state 10,7 milioni. Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria, il numero di ore autorizzate a febbraio 2021 è di 10,7 milioni, di cui 1,3 milioni per solidarietà (a febbraio 2020 sono state 10,6 milioni). Rispetto al mese di gennaio 2021 si registra una variazione congiunturale del -57,7%. La Cig in deroga è stata autorizzata a febbraio per 67,7 milioni di ore, -40,3% rispetto al precedente mese di gennaio, mentre nel mese di febbraio 2020 erano state autorizzate poco più di trecento ore. Le ore autorizzate a febbraio nei fondi di solidarietà sono state 68,7 milioni, con un decremento del -19,6% rispetto a gennaio. A febbraio 2020 sono state circa 241mila.

Per quanto riguarda la distribuzione regionale, la Campania è la Regione con il maggior numero di ore autorizzate per Cig ordinaria a febbraio, con 5,7 milioni, seguita da Lombardia (2,8 milioni) ed Emilia Romagna (2,2 milioni). Per la Cig in deroga, è la Lombardia quella con il maggior numero di ore autorizzate (15,5 milioni); seguono il Lazio con 8,5 milioni e il Piemonte con 6,8 milioni. Le ore autorizzate per i fondi di solidarietà si concentrano soprattutto in Lombardia (14,9 milioni), Lazio (12,8 milioni), Veneto (6,8 milioni) ed Emilia Romagna (5,0 milioni).