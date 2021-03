Egitto: Chiesa copta e Caritas Egitto, 70 espositori alla fiera delle piccole imprese giovanili

È in corso oggi, 18 marzo, ad Alessandria d’Egitto, la quinta fiera delle piccole imprese giovanili promossa dalla locale Chiesa copta ortodossa in collaborazione con Caritas Egitto. L’iniziativa annuale, riferisce l’agenzia Fides, lanciata cinque anni fa come occasione di sostegno all’imprenditorialità giovanile, vede quest’anno la partecipazione di settanta espositori, giovani donne e uomini, cristiani e musulmani, che presentano oggetti prodotti dalla loro creatività – in grande maggioranza manufatti artigianali relativi ai settori abbigliamento, dell’arredamento e degli utensili di uso quotidiano – a grossisti e produttori su larga scala, potenzialmente interessati all’acquisto dei brevetti. In occasione della fiera, ospitata in una sala per incontri nel sobborgo alessandrino di el Ibrahimiya, si svolge anche una speciale vendita a metà prezzo di prodotti alimentari e di altro genere donati da fornitori in vista della festa della Mamma, che in Egitto si celebra il 21 marzo. Parte dei proventi ottenuti con la vendita dei prodotti esposti in fiera è destinata all’aiuto di famiglie in difficoltà economica.