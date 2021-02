Giornali Fisc: L’Azione, ritorna il concorso letterario “Raccontiamo la montagna”

“Io, la montagna” è il tema scelto per la ventesima edizione del concorso letterario “Raccontiamo la montagna delle Prealpi Bellunesi e Trevigiane”, promosso da L’Azione, settimanale della diocesi di Vittorio Veneto, con numerose associazioni e gruppi locali. Un invito a capovolgere la prospettiva con un esercizio di immedesimazione. Il sottotitolo spiega bene l’intento dei promotori: “Dopo vent’anni di racconti sulla montagna, la montagna si racconta”. “Di solito, infatti, viene naturale prestare attenzione a quel che proviamo noi quando andiamo in montagna, agli effetti benefici che noi ne traiamo. Tuttavia può rivelarsi suggestivo, ma anche utile e doveroso, invece, provare ad immedesimarsi nell’ambiente montano, provare a capire quale storia abbiano le montagne e quale sia il ‘punto di vista’ dell’ambiente naturale, nel nostro caso, delle Prealpi trevigiane e bellunesi”.

Il concorso letterario è rivolto sia ai ragazzi delle scuole che agli adulti e tre sono le modalità per partecipare: racconti brevi, poesie in italiano e poesie in dialetto veneto. I componimenti partecipanti al concorso devono essere inviati via e-mail entro il 13 maggio 2021 a c.letterario@lazione.it. Le migliori poesie e i racconti scelti dalle giurie saranno pubblicati su L’Azione, inoltre gli autori riceveranno riconoscimenti e premi legati al territorio, mentre alla classe vincitrice andranno 500,00 euro. Regolamento completo e maggiori informazioni sul sito web www.lazione.it.