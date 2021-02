Anziani: mons. Paglia (Pav), “rimasto sorpreso dalla nomina a presidente della Commissione per la riorganizzazione dell’assistenza agli anziani”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Sono rimasto sorpreso dalla mia nomina a presidente della Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, da parte del Ministro Speranza”. Così mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha risposto alle domande dei giornalisti collegati in diretta streaming per la conferenza stampa di presentazione del documento della Pav “La vecchiaia: il nostro futuro. La condizione degli anziani dopo la pandemia”, diffuso oggi. “Lo ha fatto – ha proseguito interpretando la decisione del Ministro – sapendo cosa nella Chiesa significa la cura degli anziani, conoscendo l’efficacia dei suoi interventi e la volontà di continuare a prendersi cura di tutta la vita degli anziani”. Non solo la Chiesa, ma “tutta la società, noi tutti dobbiamo prenderci cura dell’enorme numero di anziani che sono parte dell’unica famiglia umana”. “Fratelli tutti, sorelle tutte – ha proseguito citando l’ultima enciclica di Papa Francesco – è un’espressione che può essere un’espressione universale, non solo di una parte. Oggi non è più tempo di barriere e di muri, ma di andare incontro a tutti gli anziani, di qualunque cultura e condizione”. Iniziando il suo discorso di presentazione del nuovo documento, Paglia ha ringraziato Papa Francesco per aver istituito la Giornata mondiale dei nonni, in programma il 25 luglio.