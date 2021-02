Lavoro: Torino, domani incontro online “Era meglio quando… si andava in ufficio?”

“Era meglio quando… si andava in ufficio?” è il titolo dell’incontro online promosso per mercoledì 10 febbraio da Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’arcidiocesi di Torino, in collaborazione con il settimanale “La Voce e il Tempo” e l’Ufficio diocesano per la Pastorale della cultura.

Al centro dell’incontro le nuove modalità del lavoro. “Sta andando in scena una rivoluzione”, osservano i promotori, rilevando che “la routine che ci ha accompagnato per anni” è stata “sconvolta in un attimo da nuove parole e nuove modalità: smart working, conference call, Zoom, Meet… I luoghi e i tempi del lavoro non sono più gli stessi, il tempo libero per alcuni è diventato un miraggio ed è sempre più difficile conciliare il lavoro con la vita privata e la famiglia. Tra conseguenze della pandemia, le trasformazioni nel mondo del lavoro rappresentano forse il cambiamento profondo delle nostre abitudini, un vero e proprio spartiacque tra il prima e il dopo”.

All’incontro, trasmesso in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Villa Lascaris a partire dalle 21, interverrà Maria Ciola, formatrice con una vasta esperienza in ambito di analisi, monitoraggio e valutazione di percorsi formativi e ricerche nel campo di clima aziendale, benessere lavorativo e organizzativo e di conciliazione tra lavoro e vita personale. Don Gian Luca Carrega, direttore della Pastorale della Cultura, e Alberto Riccadonna, direttore de “La Voce e il Tempo”, affronteranno insieme all’ospite i temi legati alla rivoluzione forzata che sta travolgendo il mondo del lavoro.