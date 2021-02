Safer internet day: Unicef, una guida per aiutare i genitori ad un uso sicuro del web

Ogni giorno nel mondo 175.000 bambini e ragazzi si connettono per la prima volta nella loro vita a Internet: in media, uno ogni mezzo secondo. L’accesso digitale espone questi bambini a una ricchezza di benefici e opportunità, ma anche a una serie di rischi e danni, tra cui l’accesso a contenuti dannosi, sfruttamento e abuso sessuale, cyberbullismo e uso improprio delle loro informazioni private.

In occasione del Safer internet day, l’Unicef Italia lancia la guida “Parlare ai bambini di Internet”, rivolta ai genitori, per essere informati sulle nuove tendenze del mondo digitale e aiutarli ad accompagnare i figli a un uso sicuro del web. La pubblicazione offre, oltre a un aggiornato quadro legislativo su sicurezza on line e cyberbullismo nel nostro Paese, anche informazioni e spunti per avviare un dialogo costruttivo con i propri figli, ponendo alcune domande: dove e in quale modo i nostri figli trascorrono il loro tempo on line? Come li proteggiamo dai predatori, dal cyberbullismo e dai contenuti dannosi e inappropriati? Quali altri rischi si trovano ad affrontare? Quali risorse sono disponibili? Come parliamo ai nostri figli di Internet?

A queste e ad altre domande cerca di rispondere la guida, che contiene anche un “Glossario di Internet” (dalla A di Algoritmo alla V di Virus).

In tema di prevenzione, nel contesto più ampio del Programma Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi, l’Unicef Italia ha dedicato una particolare attenzione al tema del bullismo e del cyberbullismo elaborando uno specifico kit didattico per le scuole dal titolo “Non perdiamoci di vista”. Attraverso questa proposta, l’Unicef Italia vuole accrescere la consapevolezza dei rischi legati a bullismo e al cyberbullismo con la realizzazione di percorsi educativi che consentano ai ragazzi di sviluppare empatia e solidarietà attraverso una riflessione sul modo in cui costruiscono e vivono le loro relazioni. La proposta comprende sezioni dedicate a insegnanti, ragazzi e famiglie, schede formative, attività laboratoriali suddivise per fasce di età, filmografia sul tema.