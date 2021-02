Giornata del malato: Modena e Carpi, le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Castellucci

Incontri e celebrazioni nel rispetto delle misure anticontagio del Covid-19. Così nelle diocesi di Modena e Carpi si celebrerà la Giornata mondiale del malato, che ricorre giovedì 11 febbraio. Diversi gli appuntamenti del arcivescovo, mons. Erio Castellucci. Oggi, martedì 9 febbraio, alle 15.15 presiederà la Messa all’ospedale di Baggiovara, solo per operatori sanitari e pazienti. Mercoledì 10 febbraio, alle 13.30, nell’aula magna del Policlinico di Modena, incontro con gli operatori sanitari, momento di preghiera e benedizione alla presenza del rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia e del sindaco di Modena. Venerdì 12 febbraio, alle 20, nella chiesa di San Francesco, un’ora di adorazione eucaristica con operatori Unitalsi di Modena, Carpi e Sassuolo.

A Carpi, invece, domenica 14 febbraio, alle 11, don Alberto Debbi, medico e vicario parrocchiale dell’Unità pastorale Beata Vergine delle Grazie di Correggio, celebrerà la Messa nella chiesa della Sagra, in diretta su TvQui. Parteciperanno medici e operatori sanitari dell’ospedale di Carpi e del territorio. Alle 15.30, in cattedrale, a presiederà la Messa per ammalati, volontari e operatori sanitari, sarà mons. Gildo Manicardi, vicario generale della diocesi di Carpi. L’iniziativa è promossa dall’ufficio diocesano per la pastorale della salute.