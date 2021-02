Diocesi: Senigallia, morto oggi don Mario Mancini, per 51 anni parroco a Ponterio

È morto oggi nella diocesi di Senigallia, don Mario Mancini Mario, nato nel 1928 e ordinato sacerdote il 16 marzo 1952 presso la cattedrale basilica di Senigallia per mano dell’allora vescovo diocesano, mons. Umberto Ravetta.

Il 1° settembre 1952 fu inviato cappellano a Barbara con il parroco don Camillo Aguzzi e vi restò fino al 29 settembre 1955, ma la maggior parte del suo ministero l’ha vissuto a Ponterio, dove fu realizzata la nuova parrocchia della Beata Vergine Maria del Sacratissimo Rosario di Fatima, che ha servito come parroco per cinquantuno anni fino al 1° settembre 2012. Ha continuato il suo servizio con la sua discreta presenza anche in seguito: “Per oltre 65 anni è stato a pieno servizio della comunità di Ponterio con la presenza, la celebrazione eucaristica quotidiana, la celebrazione delle messe festive e con la disponibilità per le confessioni e il colloquio umano e spirituale personale”, si legge in una nota.

Gravato da vari problemi di salute, ma non dal Covid-19, il 6 febbraio ha subito un riuscito intervento al femore presso l’Ospedale di Senigallia, ma all’alba di stamattina è deceduto. I funerali si svolgeranno presso la chiesa parrocchiale di Ponterio, presieduti dal vescovo di Senigallia, mons. Franco Manenti, alle ore 15 di mercoledì 10 febbraio. Nel suo testamento spirituale, don Mario ha scritto: “Ringrazio tutti i parrocchiani che mi sono stati vicini e mi hanno aiutato a formare questa comunità… Ho pianto con chi piangeva, ho gioito con chi gioiva, ho sofferto con chi soffriva”. Sarà sepolto presso la tomba di famiglia presso il camposanto maggiore delle Grazie a Senigallia.