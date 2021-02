Patris Corde: Pastorale familiare Liguria, ogni mercoledì sui social network un brano in preparazione alla festa di san Giuseppe

La Pastorale familiare della Conferenza episcopale della Liguria, in preparazione alla festa di San Giuseppe, che si celebrerà il prossimo 19 marzo, caricherà ogni mercoledì (giorno dedicato al santo) sui suoi profili Facebook e Twitter un messaggio estratto dalla lettera apostolica “Patris Corde”, scritta da Papa Francesco in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di san Giuseppe come patrono universale della Chiesa.

L’iniziativa verrà rilanciata dagli Uffici per la Pastorale familiare delle diocesi liguri attraverso i propri profili social e siti web.