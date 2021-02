Giornata del malato: Iref-Acli, l’11 febbraio presentazione della ricerca “Viaggi con la speranza. Storie di famiglie colpite dalla malattia di un figlio”

Verrà presentata giovedì 11 febbraio, in occasione della XXIX Giornata mondiale del malato, la ricerca “Viaggi con la speranza. Storie di famiglie colpite dalla malattia di un figlio” a cura di Iref-Acli e con la collaborazione del Forum delle associazioni familiari e della Società Mutua Mba. “Nel 2017 poco meno di un milione di italiani hanno compiuto un ‘viaggio della speranza’, per un valore di oltre 4,3 miliardi di euro di prestazioni mediche ricevute fuori dalla regione di residenza”, viene sottolineato in una nota, spiegando che “la ricerca analizza il costo umano e sociale di queste migrazioni sanitarie, a partire dai dati ufficiali, ma ricostruendo soprattutto il vissuto di alcuni genitori giunti a Roma, in prevalenza dal Mezzogiorno, per salvare la vita dei propri figli”.

L’evento dell’11 febbraio, trasmesso in streaming dalle 10.30 sulla Pagina del Forum delle associazioni familiari, verrà moderato da Gigi De Palo, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari. Dopo i saluti di Luciano Dragonetti, presidente di Mutua Mba, l’introduzione di Gianluca Budano, consigliere di presidenza delle Acli con delega alla salute e alla famiglia e portavoce Investing in Children-Alleanza contro la povertà educativa. Toccherà poi a Cristiano Caltabiano, ricercatore senior di Iref-Acli, presentare i risultati dell’indagine. Ne discuteranno Lucia Celesti, responsabile Urp e servizi di accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’oncologo Saverio Cinieri, presidente eletto dell’Associazione italiana di oncologia medica, don Massimo Angelelli, direttore del’Ufficio nazionale per Pastorale della salute della Cei, e Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Conclusione con le testimonianze di rappresentati delle associazioni che hanno partecipato all’indagine: Gianpaolo Montini (Peter Pan), Fiorella Tosoni (Andrea Tudisco), Annamaria Ardini (Davide Ciavattini).