Germania: assemblea dei vescovi. In calendario stato di salute della Chiesa, suicidio assistito, ecumenismo, abusi, cammino sinodale

Dal 23 al 25 febbraio si terrà l’assemblea plenaria primaverile della Conferenza episcopale tedesca (Dbk). A causa delle perduranti restrizioni per la pandemia da Covid-19, l’assemblea si svolgerà online. I 68 membri della Dbk si riuniranno sotto la guida del presidente, mons. Georg Bätzing, vescovo del Limburgo. Parteciperanno come ospiti il nunzio apostolico, mons. Nikola Eterović, e il presidente della Conferenza episcopale boliviana, l’arcivescovo di Sucre, mons. Ricardo Ernesto Centella Guzmán. Il fulcro delle consultazioni sarà una giornata di studio sulle esperienze relative alle abiure e ai nuovi membri della Chiesa: sullo sfondo le statistiche generali della Chiesa in Germania, analizzate nell’assemblea generale dell’autunno 2020, da valutare “con prospettive orientate al futuro e possibilità di orientamento dei nuovi membri”. Ulteriori temi saranno lo stato attuale del Cammino sinodale, con la valutazione della sessione del 4 e 5 febbraio scorsi, svoltasi online, con una grande partecipazione anche mediatica; il dibattito sul suicidio assistito con il confronto tra Stato e Chiesa cattolica; come valutare e far proseguire la discussione sulla deliberazione del Gruppo di lavoro ecumenico sul tema “Insieme alla mensa del Signore”. Altri focus saranno un dibattito su “Illuminismo ed elaborazione” e come affrontare le conseguenze dello studio “Abusi sessuali su minori da parte di preti cattolici, diaconi e religiosi”, con le differenze di punti di vista delle varie diocesi. Legato a questo argomento sarà un rapporto corrente su come affrontare l’abuso spirituale. Durante i lavori verrà, inoltre, eletto il nuovo segretario della Dbk.