Ue: nuovo partenariato mediterraneo. Varhelyi (Commissione), “impegnati per prosperità e stabilità della regione”

Bruxelles, 9 febbraio: Olivér Várhelyi (foto SIR/Commissione europea)

Il commissario Ue per il vicinato e l’allargamento, Olivér Várhelyi, commenta la nuova agenda per il Mediterraneo, resa nota oggi a Bruxelles: “Con il rinnovato partenariato con il vicinato meridionale stiamo presentando un nuovo inizio nelle nostre relazioni con i nostri partner meridionali. Basato su interessi comuni e sfide comuni; sviluppato insieme ai nostri vicini”. Esso “mostra che l’Europa vuole contribuire direttamente a una visione a lungo termine di prosperità e stabilità della regione, soprattutto nella ripresa sociale ed economica dalla crisi Covid-19. In stretto dialogo con i nostri partner, abbiamo identificato una serie di settori prioritari, dalla crescita economica all’occupazione, agli investimenti in capitale umano o al buon governo. Consideriamo la migrazione una sfida comune, in cui siamo pronti a lavorare insieme per combattere la migrazione irregolare e i trafficanti insieme ai nostri partner in quanto è un rischio per tutti noi”. “Lavoreremo insieme per portare un vero cambiamento sul campo a beneficio sia dei nostri vicini che dell’Europa”. Il piano include iniziative-faro preliminari per “rafforzare la resilienza, costruire prosperità e aumentare il commercio e gli investimenti per sostenere la competitività e la crescita inclusiva”. Il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto “sono parte integrante del nostro partenariato ed essenziali per garantire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.