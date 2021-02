Pastorale: al via da oggi online il Festival internazionale della Creatività

“Imparare a remare insieme, ricostruendo la comunità e rinnovando la pastorale”. Con quest’obiettivo comincia oggi la 4ª edizione del Festival internazionale della Creatività, organizzato online da Creatv E–Academy e Scholas.

Durante il festival verranno proposte diverse occasioni per consentire ai partecipanti e alle loro comunità di interpretare la realtà e, poi, di immaginare un percorso da costruire insieme. Martedì 9 febbraio, dalle 17 alle 19.30, la prima di quattro giornate dedicata al tema “Siamo tutti sulla stessa barca: ricostruire la comunità”, aperta dal momento animato del Re-Creo cui seguiranno gli interventi di mons. Enrico dal Covolo, assessore del Pontificio Comitato di scienze storiche, e dell’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti. Alla prima conferenza parteciperanno: Italo Fiorin, direttore scientifico del Programma internazionale Scholas Chairs; Paola Bignardi, pedagogista già presidente nazionale dell’Azione Cattolica, Daniele Pasquini, presidente della Fondazione Pontificia Giovanni Paolo II per lo sport, e Letizia Affinito, docente e membro di Facoltà al Boston College.

Di come rinnovare la pastorale secondo la missione integrata parlerà, giovedì 11 febbraio, alle 17, Jim Gallo, vice presidente per la Missione integrata della Gwynedd Mercy University (Usa). Alle 17.30, previsti gli interventi di p. Francesco Occhetta, coordinatore del progetto “Comunità di connessioni”, e Davide Maggi, docente di Economia aziendale all’Università del Piemonte Orientale. Seguirà la conferenza sul tema “Imparare a remare insieme: rinnovare la pastorale” con la partecipazione di Simona Segoloni, docente stabile di Teologia sistematica all’Istituto teologico di Assisi, Davide Dionisi, giornalista responsabile di Vaticannews Service – Radio Vaticana ed esperto di pastorale carceraria, don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei, e suor Simona Bisin, consigliera per la Pastorale giovanile delle Figlie di Maria Ausiliatrice della Lombardia. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social e sulle pagine web della Creativ E-Academy e Scholas.