Safer internet day: Baggio (Aiart), “servono regole chiare e certe, formazione e uscire dal gioco di ‘guardia e ladri'”

Oggi, 9 febbraio, si celebra, in oltre 100 Paesi nel mondo, il Safer internet day. L’Aiart è da anni, quotidianamente, parte attiva di questo appuntamento con numerose iniziative editoriali e formative. “Denunce con supporto scientifico, proposte per una migliore regolamentazione, informazione, comunicazione, formazione rimangono – afferma il presidente nazionale dell’Aiart, Giovanni Baggio – la prerogativa principale del nostro lavoro”.

“Serve formazione a tutto campo e servono risorse da destinare a questo impegno – precisa il presidente -, serve uscire dal gioco di ‘guardia e ladri’, per finalmente approdare alla ‘società delle corresponsabilità’, delle regole chiare e certe, delle istituzioni decise a farle rispettare”.

Per Baggio, “è giusto salvaguardare e ricordare le ricorrenze ma al contempo bisogna evitare la retorica delle commemorazioni e allargare il più possibile la condivisione, il confronto e la discussione”.

Il Garante per la privacy, conclude il presidente dell’Aiart, “ascolti anche il mondo dell’associazionismo che da anni lavora con il pubblico e per l’interesse pubblico, contro la miope difesa degli interessi di quanti costruiscono grandi fortune e imperi economici, violando libertà e diritti”.