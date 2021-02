Giornata del malato: Prato, l’11 febbraio mons. Nerbini celebra messa in ospedale

In occasione della XXIX Giornata mondiale del malato, che si celebra l’11 febbraio nell’anniversario dell’apparizione della Madonna a Bernadette nella grotta di Lourdes, sono diverse le iniziative promosse dall’Ufficio per la Pastorale della salute della diocesi di Prato.

“Una giornata – si legge in una nota – che cade proprio nell’anno della pandemia, tempo che ha visto la Pastorale della salute cambiare le proprie modalità di intervento, adeguandosi alle nuove disposizioni anticontagio, senza però far mai mancare la sua presenza sul territorio. I ministri della Pastorale della Salute della Diocesi di Prato in questo periodo hanno, infatti, spostato le loro attività dall’area ospedaliera direttamente sul territorio, nelle parrocchie e più in generale nei vicariati”.

Giovedì 11 febbraio, il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, celebrerà la messa nella cappella dell’ospedale Santo Stefano alle 16: considerata la situazione sanitaria contingente, spiega la diocesi, la celebrazione sarà riservata ad un numero limitato di fedeli.

Sabato 13 febbraio, alle 16 nei locali della chiesa di Capezzana, don Carlo Bergamaschi, cappellano dell’ospedale, guiderà una riflessione spirituale per gli operatori di pastorale della salute.

Incontri di formazione e di dialogo sono in programma nei sette vicariati della diocesi con i fedeli che abbiano la disponibilità ad avvicinare le persone sofferenti nelle proprie abitazioni, “attività – precisa la diocesi – che sono ancora permesse adottando tutte le accortezze e le misure di sicurezza anticontagio”.