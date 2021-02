Libri: Ripamonti e Tintori, “coronavirus, una trappola per i poveri”. L’11 febbraio presentazione con il card. Bassetti

“Il coronavirus non ci ha trovato tutti uguali e non ci ha resi tali. Per le persone che vivono ai margini la pandemia è stata una vera e propria trappola”. Lo affermano padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli di Roma, e Chiara Tintori, politologa, coautori del volume “La trappola del virus. Diritti, emarginazione e migranti ai tempi della pandemia” (Edizioni Terra Santa). “In questi mesi – affermano – il coronavirus ha amplificato il grido dei poveri. Ormai sappiamo bene che l’esclusione trova terreno fertile nel momento in cui, ben prima di una pandemia, trasformiamo i diritti di tutti in privilegi per pochi”. Il libro vorrebbe essere “una risorsa contro l’assuefazione e l’impoverimento culturale, contro la globalizzazione dell’indifferenza”. Il volume sarà in distribuzione da giovedì 11 febbraio e proprio quel giorno sarà presentato alle ore 17.30, in diretta sul profilo Facebook e sul canale YouTube del Centro Astalli. Interverranno il card. Gualtiero Bassetti, presidente Cei; Gherardo Colombo, presidente onorario di ResQ-People Saving People; Massimo Giannini, direttore de “La Stampa”; gli autori Chiara Tintori e Camillo Ripamonti.