Dottrina sociale: pubblicato il libro di mons. Toso sulla “Dimensione sociale della fede”

Uno strumento per le scuole di teologia, nelle diocesi e nelle associazioni per educare alla cultura della cura verso la pace. Si tratta di “Dimensione sociale della fede. Sintesi aggiornata della Dottrina sociale della Chiesa” (Las Editrice), libro di mons. Mario Toso, vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana, che intende offrire, in particolare, una sintesi aggiornata della Dottrina sociale della Chiesa. Il volume vuole rispondere alla domanda se “in una società digitale e multiculturale ha ancora senso parlare di umanesimo a ispirazione cristiana”.

Dopo la sua pubblicazione, il Compendio di dottrina sociale della Chiesa, promulgato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (2004), non è ancora stato integrato includendo gli apporti della Caritas in veritate di Papa Benedetto XVI e dei documenti sociali di Papa Francesco, quali, ad esempio, le esortazioni apostoliche Evangelii Gaudium, Amoris laetitia, Querida Amazonia, e le encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti. “Questo testo si colloca al punto di sintesi di precedenti studi. Tra i suoi capitoli include un’ampia riflessione sui temi dell’ecologia integrale, dei nuovi mass media e delle migrazioni. Esprime l’esigenza di dare corpo, nella costruzione della società, alla dimensione sociale della fede, mediante il coinvolgimento di tutte le componenti ecclesiali”, si legge in una nota della diocesi.